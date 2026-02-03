Es war einmal im Baybachtal Das Märchen vom tapferen Schraialein geht sehr gut aus Mirko Bernd 03.02.2026, 16:12 Uhr

i Die Skylights des TuS Lingerhahn-Maisborn lieferten eine tolle Zirkusnummer ab und waren einer der Hingucker des Abends auf der kleinen Hausbayer Holzbühne. Manuela Link

Die Bayer Schraia nahmen die Zuschauer bei ihrer 33. Kappensitzung mit ins Märchenland und erzählten das Märchen vom tapferen Schraialein. Aber nicht nur das. Es wurde noch viel mehr geboten am Fuße des Baybachs.

Es war einmal im Baybachtal: Das Märchen vom tapferen Schraialein. Unter diesem Motto haben die Bayer Schraia am Fuße des Baybachs ihre 33. Kappensitzung und damit ein närrisches Jubiläum gefeiert. Es war ein Abend mit viel Witz, tollen Tänzen und Vorträgen aus den eigenen Reihen.







Artikel teilen

Artikel teilen