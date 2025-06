Im Vorfeld der Heimat Europa Filmfestspiele findet auf dem Parkplatz zwischen dem Simmerner Rathaus und dem Hunsrückbad wieder das bei Nostalgikern und Cineasten gleichermaßen beliebte Autokino statt. Am langen Fronleichnamswochenende vom 18. bis zum 21. Juni werden auf der Fassade des Hunsrückbades vier Filme gezeigt, das Rathaus dient als Projektionsraum. Die Vorführungen starten jeweils gegen 21.45 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit. Bei gutem Wetter werden auch Sitzplätze für das besondere Kinoerlebnis unter freiem Himmel angeboten. Veranstalter ist die Stadt Simmern gemeinsam mit dem Pro-Winzkino. Zum Auftakt am 18. Juni wird der Film „Kleine schmutzige Briefe“ gezeigt. Es folgen „Girl you know it’s true“ am 19. Juni, „ Alter weißer Mann“ am 20. Juni und zum Abschluss am 21. Juni läuft „Better Man – Die Robbie Williams Story“. Platz ist für rund 70 Autos, der Einlass ist um 20.30 Uhr. Karten kosten 10 Euro.

Weitere Infos und Karten gibt es unter www.pro-winzkino.de