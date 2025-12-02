Mehr Windräder im Hunsrück? Das kritisiert die Region an Landesplänen zur Windkraft Charlotte Krämer-Schick 02.12.2025, 18:00 Uhr

i Bereits im Vorfeld der jüngsten Kreisausschusssitzung in Simmern hatte ein Bündnis aus Vereinen und Institutionen gegen den Bau von Windkraftanlagen im Soonwald demonstriert. Die Organisatoren dieser Demo rufen nun auch zu Protest in Mainz auf. Philipp Lauer

Noch mehr Windräder im Rhein-Hunsrück-Kreis? Dazu könnte ein neues Landesgesetz führen, so die Befürchtung. Demonstranten wollen ein Zeichen gegen den weiteren Ausbau setzen, während der Innenausschuss in Mainz tagt.

Dass ein Bündnis aus verschiedenen Initiativen und Vereinen ausgerechnet für Mittwoch, 3. Dezember, 13 Uhr, zu einer Demo in Mainz gegen den Bau von Windkraftanlagen im Soonwald aufruft, hat seinen Grund. Denn nur eine Stunde später, um 14 Uhr, steht die Auswertung des schriftlichen Anhörungsverfahrens zum Gesetzentwurf des Ersten Landesgesetzes zur Änderung des Landeswindenergiegebietegesetzes (LWindGG) auf der Agenda des Innenausschusses, der ...







