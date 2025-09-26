Meinung zur Windkraftplanung Das ist ein fatales Signal 26.09.2025, 18:00 Uhr

i Charlotte Krämer-Schick über die Abstimmung zur Windkraftplanung im VG-Rat Hunsrück-Mittelrhein. Jens Weber. MRV

Die Abstimmung des VG-Rats sendet ein fatales Signal in Richtung der übergeordneten Stellen, findet unsere Reporterin. Sie konterkariert die Stimme der Rhein-Hunsrücker, die allein mit der Resolution des Kreises deutlich gemacht hat: „Es reicht!“

So verständlich die Abstimmung im VG-Rat auch sein mag, so gefährlich ist ihre Signalwirkung. Denn sie macht deutlich: Stimmen die „Flocken“, wie Stefan Thönges (CDU) es ausdrückte, sind den Gemeinden Entscheidungen wie die Resolution des Kreises schnurz.







