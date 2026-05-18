Welche Züge rollen ab wann?
Das ist der aktuelle Stand bei der Hunsrückquerbahn
Seit Ende 2024 läuft die Sanierung der Hunsrückquerbahn. Was ist der aktuelle Sachstand?
Seit Ende 2024 läuft die Sanierung der Hunsrückquerbahn. Was ist der aktuelle Sachstand?
Thomas Torkler (Archiv). Thomas Torkler

Mehr als eineinhalb Jahre haben die Bauarbeiten an der Hunsrückquerbahn gedauert. Sie waren begleitet von Verzögerungen und vielen Diskussionen. Nun ist in wenigen Monaten ein Ende in Sicht. Wie der aktuelle Stand der Dinge ist.

Lesezeit 3 Minuten
Die Sanierung der Hunsrückquerbahn beschäftigt die Region nun schon seit fast zwei Jahren. In wenigen Monaten soll diese endlich abgeschlossen und die Strecke wieder befahrbar sein. Doch wann geht es genau los? Was wurde eigentlich gemacht? Und welche Züge sollen künftig dort fahren?

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