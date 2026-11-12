Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Das Hochgefühl, wenn der Verschluss klickt Daniel Rühle 12.11.2026, 07:30 Uhr

i Mal wieder zur Kamera zu greifen, ist eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Marius Becker/dpa. picture alliance / dpa

Mal wieder die Kamera(s) in den Händen halten, ist für unseren Kolumnisten ein Hochgefühl. Aber ein Gefühl, das in den vergangenen Jahren viel zu kurz kommt. Wären da nicht Menschen, die sich verloben.

Es gibt Dinge, die vermisst man schnell. Und dann gibt es Dinge, die vermisst man erst einmal nicht, aber nach längerer Zeit fällt einem auf, was man daran hatte. Seit ich mich als Nachrichtenchef um die Redaktionsorganisation der Rhein-Hunsrück-Zeitung kümmere und das Reporterleben hinter mir gelassen habe, fehlt mir das „Rausfahren“ ins Gebiet, der Kontakt zu den Menschen, das Schreiben – und ganz besonders: Das Fotografieren.







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