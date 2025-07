Frei nach dieser Gedichtspassage von Johann Wolfgang von Goethe begrüßt Simmerns Stadtbürgermeister Andreas Nikolay auf Facebook in seinem jüngsten Video mit diesen Worten die Zuschauer: „Ja, die Ferienzeit hat begonnen und somit die Zeit des Urlaubs, die Zeit der Ausflüge.“ Nikolay möchte den Menschen Lust auf seine Stadt Simmern, ihre Attraktionen und Sehenswürdigkeiten machen. „Wir haben ein tolles Naturfreibad – das größte in Rheinland-Pfalz“, hebt der Stadtbürgermeister hervor. Er verweist zudem auf „wunderbare Radwege, auf wunderbare Wanderwege, die durch tiefe Wälder gehen und über schöne Auen“. Und mitten in der schönen Kreisstadt gebe es auch zwei interessante Wege. Einerseits einen Naturweg, den sogenannten Grünen Weg, der vom Gerberschuppen und vom Untertor bis zur Domäne am Simmersee führt. Das ehemalige Verwalterhaus beherbergt heute einen gastronomischen Betrieb – ist also ein ideales Ausflugsziel. Die Strecke ist insgesamt etwa vier Kilometer lang – laut Nikolay „wunderbar zu gehen“. Man benötigt rund eineinhalb Stunden dafür. Andererseits gibt es auch den sogenannten Blauen Weg. Dort kann man die historischen Sehenswürdigkeiten wie den Schinderhannesturm, das Schloss, die hochinteressanten Kirchen bis zum jüdischen Friedhof entdecken und besichtigen. Andreas Nikolay betont: „Der Weg macht viel Spaß, ist sehr lehrreich, und zwischendurch gibt es viel Gastronomie.“ Ich kann Goethe und Nikolay nur zustimmen. Mein Tipp an Sie alle: „Raus an die frische Luft. Das Glück liegt gleich vor der Haustür.“