Dauerhaft geschlossen: Die Besitzer von Antoniettas Steakhaus haben ihr Geschäft in Simmern aufgegeben, bei manchen Kunden liegen jedoch noch Gutscheine zu Hause. Wir haben nachgefragt, welche Möglichkeiten Betroffene jetzt haben.
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Der Gutschein liegt noch zu Hause in der Schublade, doch das Restaurant, für das er gedacht war, hat endgültig geschlossen. Wer noch einen Gutschein von Antoniettas Steakhaus in Simmern besitzt, kann ihn nicht mehr einlösen. Doch ist damit auch das Geld verloren?