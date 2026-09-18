Gastronomie in Simmern
Das gilt für die Gutscheine von Antoniettas Steakhaus
Die Pächter der Restauranträume im Schwarzen Adler in Simmern haben ihr Geschäft nach nur einem Jahr aufgegeben.
Die Pächter der Restauranträume im Schwarzen Adler in Simmern haben ihr Geschäft nach nur einem Jahr aufgegeben.
Annalena Bischoff

Dauerhaft geschlossen: Die Besitzer von Antoniettas Steakhaus haben ihr Geschäft in Simmern aufgegeben, bei manchen Kunden liegen jedoch noch Gutscheine zu Hause. Wir haben nachgefragt, welche Möglichkeiten Betroffene jetzt haben.

Lesezeit 2 Minuten
Der Gutschein liegt noch zu Hause in der Schublade, doch das Restaurant, für das er gedacht war, hat endgültig geschlossen. Wer noch einen Gutschein von Antoniettas Steakhaus in Simmern besitzt, kann ihn nicht mehr einlösen. Doch ist damit auch das Geld verloren?
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren