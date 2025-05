Zum Maimarkt in Simmern gibt es eine bunte Mischung aus musikalischer Unterhaltung, Kirmesessen und Getränken sowie bester Rummelplatzatmosphäre. Statt mit dem Riesenrad geht es in diesem Jahr mit einem anderen spektakulären Fahrgeschäft hoch hinaus.

Die Aufbauarbeiten für den Maimarkt in Simmern laufen auf Hochtouren. Ab Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 29. Mai, öffnet bis zum Familientag am Montag, 2. Juni, eines der größten Volksfeste im Vorderhunsrück. Rund um das Schloss, auf dem Schloßplatz und auf dem Brühlplatz bieten etliche Schaustellerbetriebe Vergnügung mit den unterschiedlichsten Fahrgeschäften und anderen Attraktionen, Gastronomen sorgen für ein breites Angebot an Speisen und Getränken.

Veranstalter sind die Schaustellerbetriebe William Bruch, Düsseldorf, und Thomas Herzberger, Bad Dürkheim. Ramona Bruch berichtet, welche Attraktionen die Besucher erwarten. Statt mit dem Riesenrad geht es dieses Jahr mit einem hohen Kettenflieger namens „Fly Over“ rund 40 Meter hoch hinaus für wagemutige Maimarkt-Besucher. Damit wolle man trotz des begrenzten Platzangebots für Abwechslung sorgen, um den Rummel weiterhin attraktiv zu halten, berichtet Ramona Bruch. Eine Fahrt mit dem modernen Kettenkarussell verspricht beeindruckende Ausblicke über das Marktgelände und die Dächer der Kreisstadt, Nervenkitzel inklusive.

i Das Fahrgeschäft "Jump Street" - bei Branchenkennern auch als Scheibenwischer bekannt - ist auch in diesem Jahr ein Anziehungspunkt auf dem Maimarkt in Simmern. Thomas Torkler

Neben dem Breakdance der Familie Bruch und einem Autoscooter wartet die große Schiffschaukel „Nessy“ darauf, dass abenteuerlustige Fahrgäste einsteigen. Ein Klassiker unter den turbulenteren Fahrgeschäften ist der „Jump Street“ – Branchenkenner sprechen auch vom Scheibenwischer, weil sich die lange Sitzbank mit den Fahrgästen eben wie ein solcher bewegt, erklärt Ramona Bruch. Den Spitznamen Bratpfanne hat hingegen das Fahrgeschäft „Gravity“ – eine kurze Internetrecherche bestätigt: Das Teil sieht wirklich aus wie eine überdimensional große Pfanne, in der die Insassen wild durchgerührt werden. Für die Jugend werde es zudem einen Fahrsimulator geben, der etwa eine atemberaubende Achterbahnfahrt erlebbar macht. Ein Höhepunkt wird zudem auch in diesem Jahr das Feuerwerk sein, das am Freitagabend zwischen 22 und 23 Uhr gezündet wird. Am Montag ist Familientag mit ermäßigten Preisen.

Ihr Unternehmen veranstalte den Maimarkt seit 2013 gemeinsam mit Herzberger, berichtet Bruch. Damals habe man die Veranstaltung von William Bruchs Tante Inge Bruch aus Andernach übernommen. In diesem Jahr zähle man 48 Beschicker. Gemeinsam mit Thomas Herzberger überlege man sich lange vor dem Fest, welche Attraktionen man in diesem Jahr bieten will und kann, ihr Mann William erarbeite dann einen Plan, was wo aufgebaut werden kann. Das sei am alten Festplatz noch etwas einfacher gewesen, dafür habe der Maimarkt rund um das Schloss an Atmosphäre gewonnen.

i Bei einem Besuch auf dem Maimarkt darf natürlich ein kleiner Imbiss nicht fehlen. Thomas Torkler

Für den Aufbau sei jedes der einzelnen Unternehmen mit schätzungsweise fünf bis sechs Mitarbeitern im Einsatz, sie als Veranstalter sind dann während der fünf Öffnungstage mit 15 bis 20 Mitarbeitern am Ort. „Wir freuen uns auf den Maimarkt, auch wenn es für uns als Veranstalter und Beschicker in Doppelfunktion auch mit einer Menge Arbeit verbunden ist“, sagt Bruch.

Die Stadt Simmern sorgt auf dem Brühlplatz für Programm auf der Bühne, die Simmerner Gastronomiebetriebe Räubar und Wunderbar und der Gastronomiebetrieb Ciftci für das leibliche Wohl, berichtet die Touristinformation der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen in ihrer Ankündigung. Von Freitag bis Sonntag gibt es hier Musik. Für Freitag um 17 Uhr ist der feierliche Fassanstich angesetzt, ab 19 Uhr bespielen DJ Tice und Mona Seebohm an der E-Violine die Bühne. Am Samstag tritt ab 19 Uhr die Liveband Shuttlefish auf. „Mit Rock, Pop, Funk und Soul aus den letzten sechs Jahrzehnten bietet die Band aus Mainz ein abwechslungsreiches Programm – zum Tanzen, Mitsingen und Spaß haben“, heißt es zu der Kombo. Am Sonntag sorgen Musikvereine aus der Region für den guten Ton: zunächst der Musikverein Kirchberg ab 13 Uhr, ab 15.30 Uhr folgt der Musikverein Alterkülz.

Hier finden Maimarktbesucher Parkplätze

„Der Brühlplatz lädt in gemütlicher Atmosphäre zum Plaudern und Verweilen ein“, heißt es in der Ankündigung der Stadt dazu. Dazu werden auch weitere Stände wie etwa der Weinstand Jäckel aus Wallhausen (Nahe), der Bierstand der Pfadfinder vom Stamm der Raugrafen, die Metzgerei Dörn, der Imbiss Alemaris sowie Chezzy-Burger beitragen.

Die TI informiert die Besucher über die Parkmöglichkeiten: Demnach stehen das Parkhaus Zentralparkplatz, der Parkplatz am Kanowskyzentrum, am Bahnhof und der Parkplatz Gartenstraße zur Verfügung. Die Parkplätze an den Schulzentren seien an diesem schulfreien Wochenende ebenfalls nutzbar. Weitere Parkplätze finden sich außerdem in den Straßen und auf den Plätzen in der Innenstadt beziehungsweise auf dem Pendlerparkplatz in der Holzbacher Straße sowie außerhalb der Dienstzeiten auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung, so die Mitteilung.

Öffnungszeiten Maimarkt 2025

Donnerstag:

Fahrgeschäfte und Gastronomie: 14 bis 22.30 Uhr

Freitag:

Fahrgeschäfte: 15 bis 1 Uhr

Gastronomie: 15 bis 2 Uhr

Samstag:

Fahrgeschäfte: 11 bis 1 Uhr

Gastronomie: 11 bis 2 Uhr

Sonntag:

Fahrgeschäfte und Gastronomie: 11 bis 23 Uhr

Montag:

Fahrgeschäfte und Gastronomie: 11 bis 23 Uhr red