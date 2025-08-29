Der 580. Nunkircher Markt findet kommenden Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. September, in Sargenroth statt. Die Besucher aus nah und fern erwartet wieder ein vielfältiges Programm.

Was die Besucher neben dem bewährten Programm ab dem Wochenende an der Nunkirche erwartet, berichten Bürgermeister Benjamin Zilles und Renate Linn-Reuter vom Turngau Hunsrück.

Am Dienstag eröffnet nach einer Andacht mit Pfarrer Bernd Bazin die Theatergruppe „Säärschitter Kiewelschisser“ das Markttreiben zwischen Rochusfeld und Nunkirche. In diesem Jahr geht es in ihrem Mundartstück um das Thema „Kommunikation früher und heute“. „Neben den bewährten Ständen ist auch das Handwerkerzelt wieder gut gefüllt, unter anderem ist dort in Kooperation mit dem Hunsrück Museum Simmern eine Waldausstellung zu sehen“, sagt Zilles. Auf dem Nunkircher Markt können die Besucher also auch in diesem Jahr wieder zwischen den Krammarktständen bummeln und es sich gut gehen lassen, auch kulinarisch. Schlepperfreunde werden außerdem ihre Oldtimertraktoren ausstellen. Neben dem Kinderkarussell soll es auch wieder einen Autoscooter geben. „An beiden Festtagen gibt es Musik im Festzelt, am Dienstag mit ’Hit Reflection’, am Mittwoch mit ’Old School’“, berichtet Zilles.

Die Ortsgemeinde sorgt Dienstag wie Mittwoch für Kaffee und Kuchen im Zelt, am Mittwoch können die Kaffeegäste ab 15.30 Uhr zudem Trachtentänze in Hunsrücker Tracht erleben. Wer das Theater bei der Eröffnung verpasst hat, kann dies am Mittwoch ab 18 Uhr bei der erneuten Aufführung nachholen.

Bereits am Samstag lädt die Summer Beats-Party ab 21 Uhr ins Festzelt ein, die ganze Nacht zur Musik von DJ Maxi-Z zu tanzen – „Dance all night“ ist das Motto.

Am Sonntag veranstaltet der Turngau Hunsrück das 87. Gaubergfest an der Nunkirche. Nach Aufwärmgymnastik ab 9.45 Uhr steht ab 10 Uhr der Dreikampf aus Laufen, Werfen und Springen an. Bis Donnerstagmittag hatten sich 72 Teilnehmer angemeldet. Nach der Frist am Freitagmittag ist keine Nachmeldung möglich. Für die Einzelwettkämpfe ab 14 Uhr schon, die Disziplinen sind hier Langlauf (400 bis 5000 Meter), Schleuderball und Steinstoßen, berichtet Renate Linn-Reuter.