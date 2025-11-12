Das bedeutet die Vogelgrippe für Tierparks im Hunsrück

Fünf tote Vögel – das ist die bisherige Bilanz der Vogelgrippe im Rhein-Hunsrück-Kreis. Auch hier ist die Seuche ein Problem. Die Tierparks Bell und Rheinböllen beherbergen ebenfalls verschiedene Vogelarten. Wie gehen sie damit um?
Mit einem toten Kranich bei Niedersohren begann es vor rund drei Wochen, nun sind im Rhein-Hunsrück-Kreis bereits fünf Vögel an der Vogelgrippe gestorben. Nicht nur für Geflügelhalter ein großer Schock, auch die Tierparks im Rhein-Hunsrück-Kreis müssen ihren Alltag daran anpassen.