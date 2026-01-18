Krankenhaus Boppard vor Aus Das appellieren Bürger an David Langner und Marko Boos Philipp Lauer 18.01.2026, 18:00 Uhr

i Pflege mit Herz: Die Belegschaft des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard hat einen ausgezeichneten Ruf und demonstrierte bereits im April 2024 für Erhalt ihres Hauses mit hunderten Bürgern. Philipp Lauer

Die Entscheidung zum Aus für das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard steht bald an. Nun wenden sich Bürger an die Politiker in Koblenz. Unter anderem bringt Daniel Thomas Geis, der Vorsitzende des Feuerwehrverbands im Kreis, seine Perspektive ein.

Daniel Thomas Geis aus Spay (Landkreis Mayen-Koblenz) und Walter Maifarth aus Boppard haben sich in offenen Briefen an den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner sowie Marko Boos, Landrat Mayen-Koblenz (MYK) und die Mitglieder des Stadtrats Koblenz und des Kreistags MYK gewandt.







Artikel teilen

Artikel teilen