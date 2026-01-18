Die Entscheidung zum Aus für das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard steht bald an. Nun wenden sich Bürger an die Politiker in Koblenz. Unter anderem bringt Daniel Thomas Geis, der Vorsitzende des Feuerwehrverbands im Kreis, seine Perspektive ein.
Daniel Thomas Geis aus Spay (Landkreis Mayen-Koblenz) und Walter Maifarth aus Boppard haben sich in offenen Briefen an den Koblenzer Oberbürgermeister David Langner sowie Marko Boos, Landrat Mayen-Koblenz (MYK) und die Mitglieder des Stadtrats Koblenz und des Kreistags MYK gewandt.