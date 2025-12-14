Darum wollte Verwaltung keinen Neubau neben St. Josef

Ein Beschlussvorschlag sorgte im Stadtrat Simmern für mächtig Zoff. Denn die Verwaltung hatte vorgeschlagen, keine neue Kita neben die bestehende katholische Kita St. Josef zu bauen. Doch wie kam es zu diesem Vorschlag?
Lesezeit 4 Minuten
In der jüngsten Sitzung des Stadtrats Simmern gab es mächtig Zoff. Grund: Stadtbürgermeister Andreas Nikolay und die Verwaltung hatten vorgeschlagen, von einem Kitaneubau auf dem Gelände der bestehenden katholischen Kita St. Josef Abstand zu nehmen. Stattdessen sollten die Kinder in bestehenden Einrichtungen untergebracht, und ein Nachbargebäude einer bestehenden Kita gebaut und für zwei Gruppen umgebaut werden.