Katholische Kita in Simmern Darum wollte Verwaltung keinen Neubau neben St. Josef Charlotte Krämer-Schick 14.12.2025, 10:20 Uhr

i Die katholische Kita St. Josef in Simmern hat keinerlei Zuwegung. Die müsste über das Grundstück der Kreisverwaltung geschaffen werden. Darüber müsste der Kreistag entscheiden. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Ein Beschlussvorschlag sorgte im Stadtrat Simmern für mächtig Zoff. Denn die Verwaltung hatte vorgeschlagen, keine neue Kita neben die bestehende katholische Kita St. Josef zu bauen. Doch wie kam es zu diesem Vorschlag?

In der jüngsten Sitzung des Stadtrats Simmern gab es mächtig Zoff. Grund: Stadtbürgermeister Andreas Nikolay und die Verwaltung hatten vorgeschlagen, von einem Kitaneubau auf dem Gelände der bestehenden katholischen Kita St. Josef Abstand zu nehmen. Stattdessen sollten die Kinder in bestehenden Einrichtungen untergebracht, und ein Nachbargebäude einer bestehenden Kita gebaut und für zwei Gruppen umgebaut werden.







