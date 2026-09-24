Messerattacke in Dillendorf Darum ging die Polizei nicht an die Öffentlichkeit Martin Boldt 24.09.2026, 15:00 Uhr

i Anfang September ist es in Dillendorf zu einer Messerattacke gekommen, bei der ein Anwohner schwer verletzt wurde. Eine offizielle Polizeimeldung gab es hierzu lange nicht. Dienststellenleiter Dennis Litz erklärt warum. Martin Boldt

Anfang September ist es in Dillendorf (VG Kirchberg) zu einer Messerattacke gekommen, bei der ein Anwohner schwer verletzt wurde. Eine offizielle Polizeimeldung gab es hierzu lange nicht. Simmerns Dienststellenleiter Dennis Litz erklärt warum.

Bei einer Messerattacke Anfang September ist ein Kommunalpolitiker in Dillendorf mit mehreren Stichen schwer verletzt worden. Bis der Vorfall über einen Anwohner an die Öffentlichkeit kam, vergingen mehrere Tage. Unserer Zeitung hat bei der Polizeiinspektion Simmern nachgefragt, warum sie sich gegen das Publikmachen der Angelegenheit entschieden hatte.







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