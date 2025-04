Das Nahwärmenetz in Mastershausen hätte ein Leuchtturmprojekt werden sollen, doch es scheiterte an der wirtschaftlichen Umsetzung. Das aber sei kein lokales Problem, wie Klimaschutzmanager Frank-Michael Uhle erklärt.

Es sollte eines der größten Nahwärmeprojekte in Rheinland-Pfalz werden, doch die Gemeinde Mastershausen hat das mehr als 12 Millionen Euro schwere Vorhaben gestoppt. Es sei nicht mehr möglich gewesen, das Nahwärmenetz wirtschaftlich umzusetzen. Dass das Land die Gemeinde bei der Umsetzung eines solchen „Leuchtturmprojekts“ hat „im Regen stehen lassen“, nennt Toni Christ, ehemaliger Ortsbürgermeister der Gemeinde, eine bittere Erfahrung. Dabei hätte das Projekt schon eine temporäre Zinsunterstützung retten können, ist er sich sicher. Doch auch andere Projekte haben dieses Problem, wie Frank-Michael Uhle, Klimaschutzmanager des Rhein-Hunsrück-Kreises, weiß.

Klimaschutzmanager Frank-Michael Uhle

„Aus Sicht des Klimaschutzes ist es sehr bedauerlich, dass die jahrelangen Bemühungen der Ortsgemeinde Masterhausen zum Bau eines Nahwärmenetzes gestoppt wurden, da unter den aktuellen Rahmenbedingungen keine wirtschaftliche Umsetzung möglich ist. Dies ist jedoch kein lokales Problem, sondern betrifft derzeit bundesweit den Neubau von Nahwärmenetzen im Bestand“, berichtet Uhle. Aufgrund der stark gestiegenen Baukosten und der Zinsentwicklung seien in den vergangenen Jahren keine neuen Nahwärmenetze im Bestand mehr in Betrieb gegangen – und das im Falle von Mastershausen trotz der immensen Förderung des Bundes, die dort 4,8 Millionen Euro betragen sollte.

Bereits 2007 habe die Gemeinde 14 Windräder errichtet, 2010 sei eine 13 Hektar große Photovoltaikanlage (PV) hinzugekommen, zeichnet Christ den zeitlichen Rahmen nach. Die PV-Anlage sei seinerzeit die größte in Rheinland-Pfalz gewesen. Beide Projekte hatten darauf abgezielt, in Sachen Energie unabhängig zu sein. Die Nahwärme Masterhausen sollte die „Krönung“ dieser „großen Idee“ sein, so Christ.

„Bilanziell waren wir damit schon lange Energielieferant für grünen Strom. Die Installation der Nahwärme sollte die konsequente Fortführung des eingeschlagenen Weges in eine Niedrigemissionszeit sein“, erklärt der ehemalige Ortsbürgermeister. Dabei sei es „immerhin“ um die Einsparung von circa 700.000 Liter Heizöl“ gegangen – „mit dem Zusatzeffekt, dass das bisher für Heizöl ausgegebene Geld der wirtschaftlichen Wertschöpfung unserer Region zugutekäme“, sagt Christ.

Toni Christ, ehemaliger Ortsbürgermeister von Mastershausen

2013 habe es die erste Informationsveranstaltung zur Nahwärme gegeben: „Das Interesse war groß, aber auch das Misstrauen“, erinnert sich Christ. Viele Bürger hätten Zweifel gehabt an der technischen Funktion eines so großen Wärmenetzes. Sechs Jahre später dann die Wende: Zwei weitere Bürgerversammlungen mit technischen Details, konkrete Teilnahmebedingungen, eine Infobroschüre und Einzelberatungen durch die Mitglieder einer Arbeitsgruppe, „die anhand der Individualverbräuche für jeden Interessenten einen konkreten Kostenvergleich zwischen verschiedenen Wärmeenergienutzungen und der Nahwärme berechneten“, überzeugten die Mastershausener.

Innerhalb von nur zwei Monaten seien 200 Vorverträge abgeschlossen worden, nach weiteren zwei Monaten seien es bereits 330 und damit 90 Prozent aller Haushalte, berichtet Christ. Die Vergabe der Planungsleistungen, die Fertigstellung der Pläne und die Genehmigungsunterlagen seien in Rekordzeit gelungen. Zudem sei mit Vodafone eine Glasfaserversorgung für alle Haushalte vereinbart worden, Westnetz sei bereit gewesen, alle noch vorhandenen Dachständer abzubauen und Erdkabel zu verlegen.

Toni Christ

„Dann kam Corona. Die Finanzierungszinsen und Projektkosten stiegen dramatisch. Die erste von drei Teilausschreibungen ergab ein um 35 Prozent höheres Ergebnis als die Kostenschätzung, sodass die Ausschreibung abgebrochen wurde“, zeichnet der ehemalige Bürgermeister nach.

Zudem blieb die erhoffte und einkalkulierte Förderung durch das Förderprogramm „Zukunftsfähige Energieinfrastruktur“ (ZEIS) des Landes aus. „Das Projekt wäre zu groß und würde den zeitlichen Umsetzungsrahmen sprengen“, sei damals die Begründung gewesen. Man habe auf die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) verwiesen, Anträge aber hätten erst viel später gestellt werden können, „weil das BEW einer Konformitätsprüfung durch EU-Behörden unterzogen werden musste“, berichtet Christ. „Wir wurden über zwei Jahre immer wieder vertröstet“, sagt er.

Zwar erhielt die Gemeinde im August 2023 dann einen Zuwendungsbescheid des Bundes in Höhe von 4,8 Millionen Euro, doch da „hatten viele Bürger das Vertrauen in das Projekt bereits verloren“, berichtet Christ – verstärkt durch die höheren Kosten für die verbliebenen Interessenten. „Die Zinsen waren von unter 1 Prozent in 2020 auf 4 Prozent in 2024 gestiegen“, erklärt er. Hier hätte das Land das Projekt mit einer temporären Zinsunterstützung retten können, ist sich Christ sicher. Und er sagt enttäuscht: „Wenn man auch von den unteren politischen Ebenen keine finanzielle Hilfe erwarten konnte, so hätten wir uns doch über ein gezeigtes Interesse für das Ausnahmeprojekt gefreut; Fehlanzeige!“ Die Planungskosten in Höhe von 700.000 Euro muss die Gemeinde allein tragen.

Im April 2019 ging mit dem Nahwärmenetz in Ellern das bislang letzte Netz im Rhein-Hunsrück-Kreis in Betrieb. Dort werden 110 Häuser mit Wärme aus Solarthermie und Holzhackschnitzeln aus der Region versorgt. Es war bundesweit die dritte Anlage, die auf solch einem Energiemix basierte. Seither konnte kein neues Nahwärmenetz im Bestand mehr in Betrieb genommen werden, berichtet Klimaschutzmanager Uhle.

„Bis zu diesem Zeitpunkt wurden insgesamt 18 Bürgernahwärmenetze im Rhein-Hunsrück-Kreis realisiert, an die insgesamt 680 Gebäude angeschlossen sind“, berichtet er. Durch diese 18 Nahwärmenetze würden umgerechnet der Bezug von 2,9 Millionen Liter Heizölimporte im Jahr vermieden. „Die Nahwärmenetze haben den großen Vorteil, dass binnen kürzester Zeit der überwiegende Teil der Bestandsgebäude auf erneuerbare Wärmeversorgung umgerüstet werden können“, wirbt er für diese Form der Energieversorgung.

Frank-Michael Uhle

Positiv sei, dass die drei Energiegenossenschaften in Beltheim-Mannebach, Ober Kostenz und Kappel, die Rhein-Hunsrück Entsorgung und die Verbandsgemeindewerke Simmern-Rheinböllen ihre Projekte frühzeitig realisieren konnten. In einer Zeit, in der diese „wirtschaftlich effizienter darstellbar“ waren, so Uhle. „Alle bestehenden Netze haben auch im Zuge der Energiekrise eine große Nachfrage nach neuen Anschlüssen erfahren und wurden teils stark nachverdichtet“, weiß er. Und er ist sich sicher: „Trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen werden Nahwärmenetze auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der zurzeit in Erstellung befindlichen, kreisweit koordinierten kommunalen Wärmeplanung spielen, da gerade in dicht bebauten Stadt- und Ortskernen im jeweiligen Einzelfall die Möglichkeit eines Nahwärmenetzes geprüft werden sollte und somit eine wichtige Option bleibt.“

Doch es gebe auch Alternativen zum Nahwärmenetz: Die Einzellösung im Gebäude beziehungsweise eine nachbarschaftliche Lösung für mehre angrenzende Gebäude. Eine Chance dafür biete der hohe Ausbaustand der Photovoltaik im Kreis. „Statistisch gesehen ist bereits auf jedem fünften Wohngebäude eine Photovoltaikanlage in Betrieb“, sagt Uhle. Durch die sogenannte Sektorenkopplung von Strom, Wärme und Mobilität ließen sich die durchschnittlichen Energiekosten von 8000 Euro je Haushalt auf 1500 Euro senken, wie mehrere realisierte Beispielprojekte im belegten. „Ein weiterer starker Ausbau der Photovoltaik im Rhein-Hunsrück-Kreis in Verbindung mit der Sektorenkopplung bietet somit die größten Chancen für eine schnelle Erreichung der Klimaschutzziele und eine Entkopplung der Energiebezugskosten von den hohen Öl- und Gaspreisen“, betont der Klimaschutzmanager.

Umweltministerium äußert sich zum Projekt Masterhausen

Auf Anfrage unserer Zeitung äußerte sich auch das Umweltministerium zum gescheiterten Nahwärmeprojekt in Mastershausen. Zwar sei ein solches Vorhaben die „richtige Zielsetzung“, das Umweltministerium aber sei an „Recht und Vorschriften gebunden“, teilt es mit. „Wir verstehen die Enttäuschung und bedauern die Entwicklung. Vonseiten des Landes haben wir uns bemüht, im Rahmen unserer Möglichkeiten möglichst gut zu unterstützen“, heißt es. Insbesondere mit Blick auf das Landeshaushaltsrecht seien dem Ministerium die Hände gebunden. „Denn die Beurteilung von Angemessenheit und Notwendigkeit einer beantragten Zuwendung im Bereich Klimaschutz oder erneuerbare Energien erfolgt einzelfallbezogen stets unter Bezugnahme des Landeshaushaltsrechts“ – und da sei der Spielraum begrenzt.

Eine Möglichkeit, kommunalen Gebietskörperschaften Zinszuschüsse oder Zinsdarlehen zu gewähren, gebe es seitens der Landesregierung, weiterer Landesbehörden und der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz nicht. Auch anderweitige finanzielle Unterstützung sei nicht möglich.

Für das Nahwärmenetz Masterhausen sei am 25. Juni 2021 ein Förderantrag über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE, Förderperiode 2014-2020) gestellt worden. „Ein Antrag auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift Zukunftsfähige Energieinfrastruktur (ZEIS) lag zu keinem Zeitpunkt vor“, erklärt das Ministerium. Nach Erteilung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns habe sich gezeigt, dass das Vorhaben mit erheblichen Kostensteigerungen verbunden war. Dadurch sei es „über die einschlägigen Haushaltsstellen nicht mehr finanzierbar“ gewesen. „Der Antragsteller zog den Antrag auf Zuwendung weder zurück noch erfolgte eine Anpassung des Investitionsplanes, um gegebenenfalls die Gewährung einer Zuwendung zu ermöglichen. Eine formale Ablehnung des Antrages erfolgte nicht.“ Zwischenzeitlich sei auch der Bewilligungszeitraum der EFRE-Förderperiode 2014-2020 wirkungslos geworden. Eine Überleitung in die folgende EFRE-Förderperiode 2021-2027 sei grundsätzlich nicht möglich. „Das operationelle Programm 2021-2027 des Landes Rheinland-Pfalz lässt zudem keine Förderung von Nahwärmenetzen mehr zu“, heißt es.