Er kam, sah und siegte: So lassen sich ausgeklügelte Einbrüche in „Ocean’s Eleven“ oder anderen Spielfilmen beschreiben. Doch in Simmern trat wohl nur die B-Mannschaft an. Sie kamen nicht hinein, sorgten aber dennoch für einen massiven Schaden.
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Was höre ich da? Ein erfolgloser Einbruchsversuch setzt den Globus in Simmern unter Wasser? Dreiste Diebe haben zwei Löcher in die Decke des Marktes gebohrt, um in den Laden einzudringen und ihn auszurauben? Und sie zogen unverrichteter Dinge wieder davon?