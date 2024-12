Meinung Danke für das große Vertrauen, Stefan Bohnenberger Thomas Torkler 21.12.2024, 05:59 Uhr

i Thomas Torkler. Jens Weber

Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Rhein-Hunsrück-Kreises, Stefan Bohnenberger, ist mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz ausgezeichnet worden. Thomas Torkler gratuliert:

Eigentlich stehen Presse und Einsatzkräfte von Natur aus nicht auf derselben Seite. Hier die wissbegierigen Berichterstatter, die möglichst viele Details möglichst schnell über eine "Lage", wie Katastrophen, Unfälle, Großbrände, Hochwasserereignisse und andere schlimme Vorfälle erfahren wollen – und auf der anderen Seite die Retter und Brandbekämpfer, die genau abwägen müssen, was an die Öffentlichkeit gelangen darf und was besser (noch) nicht. ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen