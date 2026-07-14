Er hat in Nanotechnologie promoviert und einen Masterabschluss in Sustainable Energy. Sein großes Ziel lautet: industrielle Prozesse nachhaltiger machen. Was einem gebürtigen Emmelshausener mit dem schottischen Unternehmen Exergy3 gelungen ist.
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Wenn es besonders heiß werden soll und enorm viel Energie benötigt wird, dann ist das eine Sache für Markus Rondé. Der Unternehmer, der in Emmelshausen aufgewachsen ist, führt im schottischen Edinburgh das Unternehmen Exergy3, das sich der Mission verschrieben hat, industrielle Prozesse klimafreundlicher zu gestalten.