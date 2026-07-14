Hunsrücker mit Quantensprung Dank Markus Rondé gibt es nun klimafreundlichen Whisky Johannes Kirsch 14.07.2026, 16:00 Uhr

i Er ist mitverantwortlich dafür, dass bei der Herstellung eines der wichtigsten Exportgüter Schottlands fortan weniger Kohlendioxid ausgestoßen werden könnte: Markus Rondé, aufgewachsen in Emmelshausen und seit 2023 Geschäftsführer von Exergy3. Lena Wolf/Exergy3

Er hat in Nanotechnologie promoviert und einen Masterabschluss in Sustainable Energy. Sein großes Ziel lautet: industrielle Prozesse nachhaltiger machen. Was einem gebürtigen Emmelshausener mit dem schottischen Unternehmen Exergy3 gelungen ist.

Wenn es besonders heiß werden soll und enorm viel Energie benötigt wird, dann ist das eine Sache für Markus Rondé. Der Unternehmer, der in Emmelshausen aufgewachsen ist, führt im schottischen Edinburgh das Unternehmen Exergy3, das sich der Mission verschrieben hat, industrielle Prozesse klimafreundlicher zu gestalten.







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