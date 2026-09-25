VG Simmern-Rheinböllen
Dank Einwohnerwachstum: VG-Chef bekommt mehr Geld
Michael Boos ist nicht nur Bürgermeister der Verbandsgemeinde Simmern-Rhinböllen, er ist auch Mitglied im Kreistag Rhein-Hunsrüc
Michael Boos ist nicht nur Bürgermeister der Verbandsgemeinde Simmern-Rhinböllen, er ist auch Mitglied im Kreistag Rhein-Hunsrück. Als Verwaltungschef ist 2027 sein letzten Amtsjahr.
Werner Dupuis

Die gestiegene Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen zahlt sich für deren Verwaltungschef Michael Boos aus: Er erhält ab 2027 mehr Gehalt.

Lesezeit 1 Minute
Die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen hat in den vergangenen Jahren kräftig an Einwohnern dazugewonnen. Zum Stichtag 30. Juni 2026 hatten erstmals mehr als 30.000 Menschen ihren Hauptwohnsitz in der Verbandsgemeinde. Ganz unmittelbare Auswirkungen hat das Durchbrechen dieser Schallmauer auch für Verwaltungschef Michael Boos.
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