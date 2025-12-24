Heiligabend in Dickenschied Dana Konrath sorgt für strahlende Gesichter Charlotte Krämer-Schick 24.12.2025, 12:00 Uhr

i Dana Konrath kümmert sich in Dickenschied nicht nur um das Einstudieren des Krippenspiels an Heiligabend, die 20-Jährige schreibt es auch selbst. Werner Dupuis

Wenn in Dickenschied Heiligabend gefeiert wird, ist die katholische Kirche gut gefüllt. Das liegt auch an Sandra Grzegorczyk und Dana Konrath. Die beiden studieren mit den Kindern jedes Jahr ein Krippenspiel ein – das Konrath selbst schreibt.

Wenn an Heiligabend die Dickenschieder Kinder ihr Krippenspiel aufführen, dann soll jedes Kind etwas zu sagen haben. Egal, ob es erst vier Jahre alt ist oder schon zehn. Statisten gibt es also keine. „Ich will, dass jedes Kind etwas tut und einbezogen wird“, sagt Dana Konrath.







Artikel teilen

Artikel teilen