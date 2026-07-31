„Huch, dieses Stoppschild stand in der vergangenen Woche aber noch nicht hier“, wird sich vielleicht manch einer wundern, der dieser Tage rund um Kastellaun unterwegs ist. Wegen der Nature One wurden Hunderte zusätzliche Straßenschilder aufgestellt.
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Unbekümmertheit und Anarchie. Wer über die Campingplätze der Nature One schlendert, mag schnell den Eindruck gewinnen, dass diese beiden Attribute den Charakter des Techno-Festivals und die Stimmung seiner Besucher treffend beschreiben. Dabei darf nicht vergessen werden, dass hinter einer solchen Großveranstaltung mit über 60.