Tausende Besucher – Kaum Staus
Damit der Verkehr bei der Nature One reibungslos fließt
Macher im Hintergrund: Marco Bahn (links) ist bei der Kreisverwaltung Sachgebietsleiter Straßenverkehr und sorgt mit seinen Koll
Macher im Hintergrund: Marco Bahn (links) ist bei der Kreisverwaltung Sachgebietsleiter Straßenverkehr und sorgt mit seinen Kollegen wie Daniel Ruf (rechts) dafür, dass sich während des Nature-One-Wochenendes rund um die Pydna alle Verkehrsteilnehmer zurechtfinden – wie hier auf der L108 zwischen Kastellaun und Hasselbach.
Johannes Kirsch

„Huch, dieses Stoppschild stand in der vergangenen Woche aber noch nicht hier“, wird sich vielleicht manch einer wundern, der dieser Tage rund um Kastellaun unterwegs ist. Wegen der Nature One wurden Hunderte zusätzliche Straßenschilder aufgestellt.

Lesezeit 4 Minuten
Unbekümmertheit und Anarchie. Wer über die Campingplätze der Nature One schlendert, mag schnell den Eindruck gewinnen, dass diese beiden Attribute den Charakter des Techno-Festivals und die Stimmung seiner Besucher treffend beschreiben. Dabei darf nicht vergessen werden, dass hinter einer solchen Großveranstaltung mit über 60.
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