Rhein in Flammen in St. Goarshausen ist mit einer Nachbesserung des Sicherheitskonzeptes gerettet! Damit geht es nicht nur auf der linken Rheinseite in St. Goar am 19. und 20. September rund, sondern auch im genau gegenüberliegenden Ort. Das ist ein gutes Zeichen, dass beide Orte gemeinsam feiern können trotz des Stroms, der sie trennt – ein Brückenschlag für das brückenlose Mittelrheintal. Damit können sie sich in den Reigen der Feste im September einreihen, die rheinauf und rheinab stattfinden.

Ich selbst habe Rhein in Flammen vor einigen Jahren in Koblenz besucht. So voll habe ich das Deutsche Eck und das Rheinufer in der Rhein-Mosel-Stadt selten gesehen. Über Köpfe hätte man laufen können. Das große Feuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein war wirklich sehenswert. Abgesehen von einem kleinen Feuerwehreinsatz (ausgelöst durch das Feuerwerk) war es eine gelungene Veranstaltung. Einen Feuerwehreinsatz will ich für St. Goar und St. Goarshausen nicht hoffen!