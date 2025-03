Karneval in Reich Daaler Fassenacht fast wie in Rio Gisela Wagner 02.03.2025, 14:24 Uhr

i Die Biewerdaaler Bachstelze entführten zur Copacabana nach Rio und machten dem Narrenvolk damit großen Spaß. Gisela Wagner

Hoch her ging es bei der Saalfastnacht in Reich. Beim Schaulaufen der Narren gab es jede Menge Glanzlichter auf der Tanzbühne und in der Bütt.

„Vor 200 Johr no Rio gebracht – user Daaler Fassenacht“: Das Motto, das an die Auswanderung vieler Hunsrücker vor 200 Jahren nach Brasilien erinnern sollte, und die bunt geschmückte Narrhalla zeigten den Narren im ausverkauften Haus, dass sie genau am richtigen Ort waren, denn dort war von Beginn an, ausgelassene Feierstimmung.

