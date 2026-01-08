Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Da war ich mal wieder nass bis auf die Unterhose 08.01.2026, 07:30 Uhr

i Wenn es richtig stark regnet, hilft auch der Regenschirm nichts mehr. Schnell sind Löcher im Boden richtige Schwimmbäder. Ralf Hirschberger/dpa. Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbil

Wetterprognosen sind ein Blick in die Kristallkugel, Wetterrückblicke geben uns die harten Fakten, eigene Erlebnisse erzählen die Geschichte: Wie ich auf einem Ausflugsschiff auf dem Mittelrhein nass bis auf die Unterhose wurde.

Achja, das Wetter. Über dieses Thema kann man sich vortrefflich unterhalten und beschweren. Zu heiß, zu kalt, zu nass, zu trocken. Ganz recht machen kann man es nie jemandem. Die Zahlen, Daten, Fakten des Diplom-Meteorologen Jürgen Schmidt lügen jedoch nicht: Es war zu mild im Rhein-Hunsrück-Kreis im Jahr 2025.







