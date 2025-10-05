Festwoche im Kaufhaus Convenda feiert sechs Jahrzehnte in Kastellaun Werner Dupuis 05.10.2025, 13:00 Uhr

i Markus Heckler (von links), Daniela Birk-Guckert und Arnd Heckler, führen als Geschäftsführer der Convenda das Werk der Gründungsväter fort. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Seit sechs Jahrzehnten arbeiten in der Convenda die Kaufleute und ihre Mitarbeiter mitten in Kastellaun und nah am Kunden daran, der Devise „Wo das Einkaufen Spaß macht“ gerecht zu werden. Den runden Geburtstag feiern sie mit einer Festwoche.

Den 60. Geburtstag feiert eine Woche lang, vom 6. bis zum 11. Oktober 2025, die Convenda in Kastellaun. „Wo das Einkaufen Spaß macht“, lautet ununterbrochen seit sechs Jahrzehnten die Devise des Kaufhauses und Edeka Supermarktes. Lebensmittelmarkt, Mode, Haushalts-und Spielwaren, sowie Elektro- und Heimwerkartikel findet der Kunde auf 5500 Quadratmetern barrierefrei unter einem Dach.







