Seit sechs Jahrzehnten arbeiten in der Convenda die Kaufleute und ihre Mitarbeiter mitten in Kastellaun und nah am Kunden daran, der Devise „Wo das Einkaufen Spaß macht“ gerecht zu werden. Den runden Geburtstag feiern sie mit einer Festwoche.
Den 60. Geburtstag feiert eine Woche lang, vom 6. bis zum 11. Oktober 2025, die Convenda in Kastellaun. „Wo das Einkaufen Spaß macht“, lautet ununterbrochen seit sechs Jahrzehnten die Devise des Kaufhauses und Edeka Supermarktes. Lebensmittelmarkt, Mode, Haushalts-und Spielwaren, sowie Elektro- und Heimwerkartikel findet der Kunde auf 5500 Quadratmetern barrierefrei unter einem Dach.