Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Codewort „besinnlich“: Was es wirklich bedeutet Philipp Lauer 11.12.2025, 07:30 Uhr

i Symbolfoto: Ein Holzschild mit der Aufschrift „Glühwein" hängt an einem Marktstand. Heiko Rebsch. picture alliance/dpa

Es gibt Redewendungen, die wir besonders im Advent häufig verwenden. „Wir schenken uns nix“, „So einen schönen Baum hatten wir noch nicht“ und letztlich wünschen wir uns allen eine „besinnliche Zeit“ – um zum Beispiel über die Sprache zu sinnieren.

Besinnlich soll es sein, besinnlich! Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht der Grinch, der vor lauter Miesepetrigkeit keinen Spaß an Weihnachten gönnt. Der Adventszeit kann ich sogar viel abgewinnen, auch wenn sie sich phasenweise mal weniger – na ja – besinnlich gestaltet.







