Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Cochemer Paprika-Himbeer-Eis auf der Geierlay? 17.11.2025, 07:30 Uhr

i Was man nicht alles beim Aufräumen findet: Eine Ausgabe der Rhein-Zeitung Cochem-Zell aus dem Oktober 2019 mit einem falschen Zitat im Text. Das musste einfach aufgehoben werden. Daniel Rühle

Die Geierlay verbindet zwei Orte und zwei Kreise. Doch wer hat gewusst, dass es dort auf der Brücke auch diverse skurrile Eissorten wie etwa Paprika-Himbeer gibt? Nun, gibt es auch nicht. Über eine alte Zeitung aus den Untiefen des Schreibtischs.

Wer mag es nicht: Das Aufräumen? Jahrelang wirft man in der Wohnung Dinge irgendwo hin – und vergisst sie. Wenn man sich dann aber daran macht, aufzuräumen, kommen ganz gerne alte Schätze zum Vorschein, mit denen man nicht gerechnet hätte.Ich habe beispielsweise in meinem alten Schreibtisch, der bald in den Besitz meines Neffen übergehen wird, damit er auf großer Fläche seine Hausaufgaben machen kann – was er natürlich jeden Tag pflichtbewusst ...







Artikel teilen

Artikel teilen