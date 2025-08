Ein bunter Schirm, ein eigener Floor und Tausende Fans: Der „Club Campury Circus“ kommt seit zehn Jahren zur Nature One in den Hunsrück. Was hat die Freundesgruppe dazu bewogen, immer wieder zu kommen? Und was macht ihre Performance so besonders?

Schon von Weitem sind die leuchtenden Farben des rot-blauen Schirms des „Club Campury Circus“ auf dem Campingplatz der Nature One zu sehen. Er ist das Alleinstellungsmerkmal der Gruppe. Anfangs war es nur ein großer Freundeskreis, der dieselbe Musik mochte und gerne Festivals besuchte. Dann entschieden sich Christian Pasch und Michael Steinberg dazu, als „Club Campury Circus“ auf dem Campingplatz der Nature One einen eigenen Floor aufzubauen. In diesem Jahr feiern sie dort bereits ihr zehnjähriges Jubiläum. Was hat sich im Laufe der Zeit verändert? Und warum kommen sie immer wieder zurück in den Hunsrück?

i Der Aufbau des Floors auf dem Campingplatz ist viel Arbeit. Dabei packt das gesamte Team mit an. Lara Kempf

Seit 20 Jahren besucht die Freundesgruppe aus dem Ruhrgebiet regelmäßig das Technofestival auf der Pydna in der Nähe von Kastellaun. Vor zehn Jahren wagten sie ein neues Format. „Wir sind ein großer Freundeskreis, mögen alle Musik und sind technikaffin. Wir wollten uns etwas Eigenes aufbauen“, sagt Pasch. Dabei klingt ihr Name „Club Campury Circus“ nicht nur zufällig so ähnlich wie eine der größten Hauptbühnen der Nature One, der „Century Circus“. Er ist daran angelehnt. „Wir sind wie ein Zirkus, eine große, bunt gemischte Gruppe, die auf dem Zentrum des Campingplatzes auflegt“, betont Pasch.

i Der Name der Gruppe, "Club Campury Circus", ist an den Namen einer der Hauptbühnen auf der Nature One angelehnt, den "Century Circus". Lara Kempf

Ihr Markenzeichen, der bunte Schirm, war ein Zufallsfund. Eine ältere Dame, von der Steinberg ein Haus kaufte, hatte zuvor einen Fallschirmshop geführt. Auf dem Gelände lagerte sie noch einige Schirme. Diese konnte Steinberg übernehmen. „2015 haben wir den Schirm erstmals mit auf die Nature genommen und so ist unser Name entstanden“, sagt der Gründer.

Bestand die Gruppe anfangs nur aus 15 bis 20 Leuten, sind es heute rund 60 Mitglieder aus den verschiedensten Bereichen und im unterschiedlichsten Alter. Von Auszubildenden bis Ingenieuren sei alles dabei. „Wir sind alle auf Augenhöhe. Bei uns gibt es keine Rivalität, sondern ein gutes Miteinander. Uns vereint die Leidenschaft zur Musik“, betont Pasch. Viele der Crew-Mitglieder sehe man nur einmal im Jahr. Gerade deswegen sei ihnen die Gemeinschaft so wichtig. „Wir brennen für das, was wir machen“, sagt Pasch.

Die Gruppe hat in ihren Reihen zahlreiche Leute aus der Musikbranche. Darunter zum Beispiel Veranstaltungstechniker und DJs. Beim Aufbau auf dem Gelände der Nature One packt jeder mit an, um den Festivalbesuchern auf dem Campingplatz eine gute Show zu bieten. Dabei ist einiges zu beachten. Das Alu-Karree, das als das Grundgerüst dient, muss zusammengebaut werden, Kabel müssen verlegt sowie Lampen und der DJ-Bereich müssen aufgebaut werden. „Wir wollen nicht nur laut sein, sondern ein unvergessliches Klangerlebnis erzeugen“, erklärt Pasch.

Die Aufmerksamkeit auf dem Campingplatz sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Manche Gäste kämen nur ihretwegen zur Nature One. „Bevor die Leute auf die Pydna gehen, kommen sie bei uns vorbei. Mittlerweile sind es bis zu 5000 Leute, die vor unserer Bühne stehen“, betont Steinberg. Das zeige, dass sich ihre Mühe lohne.

i Michael Steinberg (links) und Christian Pasch (rechts) haben den Club Campury Circus zusammen ins Leben gerufen. Lara Kempf

Zu den Einheimischen im Hunsrück haben sich im Laufe der Jahre ebenfalls Verbindungen entwickelt. In Kastellaun kennen die Jungs aus dem Ruhrgebiet nun auch einige Leute, die jedes Jahr bei ihnen auf dem Campingplatz vorbei kommen, um gemeinsam zu feiern.

Obwohl die Gruppe nicht nur auf der Nature One auflegt, sondern auch auf anderen Festivals wie beispielsweise „Ruhr in Love“, kommt sie immer wieder gerne in den Hunsrück. Es sei ein eigenes kleines Dorf und man könne sich frei entfalten. „Wir fahren sehr weit, um hierher zu kommen, weil es nirgendwo so etwas gibt wie hier“, sagt Steinberg.

i Beim Aufbau des Floors ist Teamgeist gefragt. Jeder aus der Gruppe packt mit an. Lara Kempf

Auch die einzelnen Floors seien untereinander alle gut vernetzt. Zudem sei in diesem Jahr eine besonders positive Entwicklung, dass sie als private Gruppe vom Veranstalter I-Motion aktiv in die Planung des Camping Village mit eingebunden worden seien. „Das hat sich in eine tolle Richtung entwickelt und darüber sind wir sehr glücklich“, betont Steinberg.

Das Line-Up bei Club Campury Circus

Neben eigenen, lokalen DJs legen bei Club Campury Circus bei der diesjährigen Nature One unter anderem auch Peter Pahn, Justin Polnik, Plastic Funk, Klang der Nacht, Nick Schwenderling sowie DJ Quicksilver auf.