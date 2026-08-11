Wandbild an Bopparder Schule
Christoph Hartmann setzt auf Kunst mit Botschaft
Graffiti-Künstler Christoph Hartmann gestaltet mit seinen Spraydosen am liebsten Porträts. So auch hier an der Fritz-Straßmann-S
Graffiti-Künstler Christoph Hartmann gestaltet mit seinen Spraydosen am liebsten Porträts. So auch hier an der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard.
Ingo Beller

Aus eintönigen Fassaden sind echte Hingucker geworden: Die neuen Wandbilder an der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard tragen die unverwechselbare Handschrift des Hunsrücker Graffiti-Künstlers Christoph Hartmann. So schön ist das Endergebnis geworden.

Lesezeit 1 Minute
Das neue Schuljahr startet für die Schüler und Lehrkräfte der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard mit einem neuen Blickfang: Zwei großformatige Wandbilder prägen seit Kurzem die Schulfassade. Wer genauer hinsieht, entdeckt weit mehr als zwei Jugendliche mit einem Dosentelefon: Hautfalten, Schnürsenkel und eine lebensechte Landschaft mit Blick auf den Rhein.
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