Gast im Pro-Winzkino Simmern Christoph Butterwegge: Ungleichheit ist Zündstoff Philipp Lauer 30.04.2026, 06:00 Uhr

i Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge war zu Gast im Pro-Winzkino in Simmern mit seinem Vortrag "Armut und soziale Ungleichheit in einem reichen Land". Philipp Lauer

„Armut und soziale Ungleichheit in einem reichen Land“ war das Thema des Vortrags des Politikwissenschaftlers Christoph Butterwegge im Pro-Winzkino Simmern. Warum die Gesellschaft auseinanderdriftet und was dagegen helfen könnte:

Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge befasst sich seit Mitte der 1990er-Jahre mit Armut und sozialer Ungleichheit in Deutschland und hat etliche Bücher geschrieben. Gut 100 Besucher verfolgten nun vergangene Woche seinen Vortrag im Pro-Winzkino in Simmern, den das Kino in Zusammenarbeit mit Attac präsentierte.







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