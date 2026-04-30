„Armut und soziale Ungleichheit in einem reichen Land“ war das Thema des Vortrags des Politikwissenschaftlers Christoph Butterwegge im Pro-Winzkino Simmern. Warum die Gesellschaft auseinanderdriftet und was dagegen helfen könnte:
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Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge befasst sich seit Mitte der 1990er-Jahre mit Armut und sozialer Ungleichheit in Deutschland und hat etliche Bücher geschrieben. Gut 100 Besucher verfolgten nun vergangene Woche seinen Vortrag im Pro-Winzkino in Simmern, den das Kino in Zusammenarbeit mit Attac präsentierte.