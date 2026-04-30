Gast im Pro-Winzkino Simmern
Christoph Butterwegge: Ungleichheit ist Zündstoff
Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge war zu Gast im Pro-Winzkino in Simmern mit seinem Vortrag "Armut und soziale Un
Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge war zu Gast im Pro-Winzkino in Simmern mit seinem Vortrag "Armut und soziale Ungleichheit in einem reichen Land".
Philipp Lauer

„Armut und soziale Ungleichheit in einem reichen Land“ war das Thema des Vortrags des Politikwissenschaftlers Christoph Butterwegge im Pro-Winzkino Simmern. Warum die Gesellschaft auseinanderdriftet und was dagegen helfen könnte:

Lesezeit 4 Minuten
Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge befasst sich seit Mitte der 1990er-Jahre mit Armut und sozialer Ungleichheit in Deutschland und hat etliche Bücher geschrieben. Gut 100 Besucher verfolgten nun vergangene Woche seinen Vortrag im Pro-Winzkino in Simmern, den das Kino in Zusammenarbeit mit Attac präsentierte.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren