Gast im Pro-Winzkino Simmern Christoph Butterwegge schlägt Umverteilung von oben vor Philipp Lauer 18.04.2026, 15:00 Uhr

i Der Kölner Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge, aufgenommen in seinem Büro in Köln. Wolfgang Schmidt/ dpa. picture alliance / dpa

Dass Politik eher die Armen bekämpft als die Armut – diesen Eindruck schildert Politikwissenschaftler Christoph Butterwege im Interview mit unserer Zeitung. Am Dienstag, 21. April, kommt er in Zusammenarbeit mit Attac ins Pro-Winzkino Simmern.

Christoph Butterwegge hat von 1998 bis 2016 Politikwissenschaft an der Universität zu Köln gelehrt und zuletzt die Bücher „Deutschland im Krisenmodus“ und „Umverteilung des Reichtums“ veröffentlicht. Am Dienstag, 21. April, kommt er in Zusammenarbeit mit der Attac Regionalgruppe Hunsrück-Nahe zu einem Vortrag ins Pro-Winzkino in Simmern.







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