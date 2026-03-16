Nach mehr als zehn Jahren im Amt hat sich Bernadette Jourdant entschieden, als Bürgermeisterin von Rheinböllen zurückzutreten. Der 38-jährige Christian Klein möchte in ihre Fußstapfen treten und Rheinböllen auch in Zukunft weiter nach vorne bringen.
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Seit mehr als zehn Jahren leitet Bernadette Jourdant als Bürgermeisterin die Geschicke von Rheinböllen. Nun hat sie sich entschlossen, ihr Amt Ende März niederzulegen – vor allem wegen der großen Belastung, die sich bereits auf ihre Gesundheit niederschlägt.