Wahl am 22. März
Christian Klein will Stadtchef in Rheinböllen werden
Christian Klein will die Nachfolge von Bernadette Jourdant antreten und Bürgermeister von Rheinböllen werden.
Christian Klein will die Nachfolge von Bernadette Jourdant antreten und Bürgermeister von Rheinböllen werden.
Christina Pörsch

Nach mehr als zehn Jahren im Amt hat sich Bernadette Jourdant entschieden, als Bürgermeisterin von Rheinböllen zurückzutreten. Der 38-jährige Christian Klein möchte in ihre Fußstapfen treten und Rheinböllen auch in Zukunft weiter nach vorne bringen.

Lesezeit 3 Minuten
Seit mehr als zehn Jahren leitet Bernadette Jourdant als Bürgermeisterin die Geschicke von Rheinböllen. Nun hat sie sich entschlossen, ihr Amt Ende März niederzulegen – vor allem wegen der großen Belastung, die sich bereits auf ihre Gesundheit niederschlägt.

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