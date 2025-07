Eigentlich ist Christian Eiserloh bereits seit dem 29. Juni gewählter Bürgermeister, denn an diesem Sonntag konnte er bei der Stichwahl in Büchenbeuren die meisten Bürger für sich gewinnen. 60,9 Prozent der Stimmen konnte er auf sich verbuchen, sein Mitbewerber Alexander Zaft kam auf 39,1 Prozent. Doch noch ist Eiserloh nicht in das Amt als Bürgermeister eingeführt. Die Konstituierung erfolgt erst nach den Ferien im August, teilt Eiserloh mit.

„Der ursprünglich vorgesehene Termin Anfang Juli hat nicht geklappt, jetzt sind wir schon in den Sommerferien“, sagt der designierte Bürgermeister. Und da einen Rat zusammenzukriegen, sei mehr als schwierig. „Also hat die Verwaltung abgeklärt, ob wir auch in den August gehen können“, sagt er. Und sie können. Bis zur konstituierenden Sitzung führt die Erste Beigeordnete Linda Geissler-Sülzle die Amtsgeschäfte.

Dass er sich doch recht deutlich gegen Zaft durchsetzen würde, damit habe er nicht gerechnet, sagt Eiserloh – zumal sie bei der Wahl am 15. Juni, bei der gleich vier Bewerber ins Rennen gingen, nicht allzu weit auseinandergelegen hatten. Eiserloh kam damals auf 44,4 Prozent der Stimmen, Zaft auf 28,8. Auch bei der Stichwahl waren die beiden zumindest in einem der beiden Wahllokale nah beieinander. Umso größer war Eiserlohs Freude darüber, dass er am Ende die Nase vorn hatte. „Über Tag gab es eine Feier im Café International, die haben wir dann am Abend auch noch besucht und dort auf meinen Wahlsieg angestoßen“, berichtet Eiserloh vom Tag der Stichwahl.

Der Büchenbeurener ist kein unbeschriebenes Blatt in der Kommunalpolitik. Seit 16 Jahren bereits ist er Mitglied im Ortsgemeinderat und seit vielen Jahren im Verbandsgemeinderat tätig. Zudem ist Eiserloh Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und im Vorstand des Gemeindeverbandes.

Wenn er nach der (Zwangs-)Sommerpause in sein Amt startet, will er sich um Projekte wie den vom Gemeinderat beschlossenen Bikepark, den Bau des Mehrgenerationenplatzes und um seniorengerechtes Wohnen kümmern. Zudem seien verschiedene Straßen sanierungsbedürftig und müssten erneuert werden, auch die Erschließung des Gewerbegebiets steht auf Eiserlohs Agenda. Und dann seien da noch verschiedene Gebäude, bei denen Handlungsbedarf bestehe.

Insgesamt ist der designierte Bürgermeister aber zufrieden mit all dem, was sein Vorgänger Guido Scherer gemeinsam mit dem Rat geschafft hat – etwa die Gründung des Zweckverbands Gemeinden Flughafen Hahn, der gemeinsam mit den Nachbargemeinden zum 1. Januar 2023 neu aufgestellt wurde. „Hier wollen wir in die Umsetzung erster Projekte kommen“, sagt Eiserloh. Zudem sei Büchenbeuren Schwerpunktgemeinde und verfüge über eine gute Nahversorgung, über eine Kita und Schulen und über eine sehr gute medizinische Versorgung, zählt er auf. „Die Herausforderung wird sein, auch in Zukunft lebenswert zu bleiben, damit Familien hier leben möchten und Senioren dieses noch können“, sagt er.