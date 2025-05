Die Eheleute Christel und Reinhold Ries aus Riegenroth feiern am Freitag, 23. Mai, ihre Goldene Hochzeit. Der Maurer und die Bankkauffrau lernten sich beim Theater in Schönborn kennen und heirateten vor 50 Jahren in Ohlweiler.

Goldene Hochzeit feiern die Eheleute Christel und Reinhold Ries aus Riegenroth. An diesem Freitag vor 50 Jahren gaben sie sich beim Standesamt in Simmern das Ja-Wort. Die kirchliche Trauung fand in Ohlweiler statt.

Die Jubilarin stammt aus Ohlweiler und absolvierte eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Nach der Hochzeit übernahm sie die Landwirtschaft und kümmerte sich um die Familie. Ihr Ehemann war 28 Jahre als Maurer auf dem Bau, arbeitete mehrere Jahre in der Industrie und 15 Jahre bis zur Pensionierung beim Bauhof der Stadt Simmern. Als Wehrführer stand er viele Jahre an der Spitze der Riegenrother Feuerwehr.

Beim Theater in Schönborn lernte sich das Paar kennen. Die gemeinsame Freude an Kunst und Kultur ist bis heute geblieben. Seine Goldene Hochzeit feiert das Jubelpaar mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Ohlweiler, zu dem alle Verwandten und Freunde eingeladen sind. Besonders herzlich gratulieren die zwei Kinder, Schwiegerkinder und sechs Enkel.