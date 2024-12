Ehejubiläum in Schlierschied Christa und Horst Hyar feiern Diamante Hochzeit Werner Dupuis 11.12.2024, 05:30 Uhr

i Ihre Diamantene Hochzeit feiern heute Christa und Horst Hyar Werner Dupuis

Ein seltenes Ehejubiläum feiern an diesem Mittwoch Christa und Horst Hyar aus Schlierschied. Das Paar gab sich vor 60 Jahren das Ja-Wort.

Ihre Diamantene Hochzeit feiern die Eheleute Christa und Horst Hyar aus Schlierschied. Heute vor 60 Jahren schlossen die beiden den ewigen Bund fürs Leben. Am Vormittag des 11. Dezember 1964 gaben sie sich am Standesamt in Gemünden das Ja-Wort.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen