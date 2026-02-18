Leader-Förderung Hunsrück Chormusik stärken: Neue Pläne für Musikforum Kastellaun Annalena Bischoff 18.02.2026, 11:00 Uhr

i Volker Klein ist seit mehr als 30 Jahren Kirchenmusiker in Kastellaun. Er ist der künstlerische Leiter des Musikforums Kastellaun. Annalena Bischoff

Fachkräftemangel und Nachwuchssorgen gibt es auch in der Chormusik: In Kastellaun soll die Chorakademie des Musikforums deshalb zum Kompetenzzentrum ausgebaut werden. Talente, neue Chorleiter und männliche Stimmen sollen gezielt gefördert werden.

Große musikalische Talente entwickeln sich im katholischen Pfarramt in Kastellaun – auch wenn das hinter den massiven Steinmauern auf den ersten Blick kaum zu erkennen ist. Dort versteckt sich eine der größten Singschulen in Rheinland-Pfalz: 220 Menschen treffen sich hier Woche für Woche in sieben verschiedenen Ensembles, um gemeinsam ihrer Leidenschaft fürs Singen nachzugehen.







