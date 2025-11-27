In St. Goar und Emmelshausen Chor Les Arts du Chant öffnet Türchen zum Advent Jennifer Merkt 27.11.2025, 15:00 Uhr

i Mit Konzerten in St. Goar und Emmelshausen will der Chor Les Arts du Chant ein Türchen zum Advent öffnen. Jennifer Merkt

Der Chor Les Arts du Chant hat in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Nach den Jubiläumskonzerten im Sommer ist der Chor nun noch zweimal zu hören – für ein Stück Gemeinschaft, Klang und Vorfreude auf die Weihnachtszeit.

Gegründet wurde der Chor Les Arts du Chant am 21. Januar 2000 mit nur acht Personen – ambitioniert, mit dem Wunsch, mehrstimmigen Gesang und ein vielseitiges Repertoire jenseits traditioneller Kirchenchormusik zu leben. Bereits Weihnachten 2000 sang man mit etwa 20 Mitgliedern das erste Konzert.







