Chor Les Arts du Chant öffnet Türchen zum Advent

Der Chor Les Arts du Chant hat in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Nach den Jubiläumskonzerten im Sommer ist der Chor nun noch zweimal zu hören – für ein Stück Gemeinschaft, Klang und Vorfreude auf die Weihnachtszeit.
Lesezeit 2 Minuten
Gegründet wurde der Chor Les Arts du Chant am 21. Januar 2000 mit nur acht Personen – ambitioniert, mit dem Wunsch, mehrstimmigen Gesang und ein vielseitiges Repertoire jenseits traditioneller Kirchenchormusik zu leben. Bereits Weihnachten 2000 sang man mit etwa 20 Mitgliedern das erste Konzert.