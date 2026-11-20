Millionen für den Standort China öffnet endlich den Geldhahn bei Boge in Simmern Monika Pradelok 20.11.2026, 19:00 Uhr

i Mit Fahnen und Transparenten kamen die Gewerkschaftsmitglieder am Tag des 24-Stunden-Streiks zur Kundgebung der IG Metall in die Chur-Pfalz-Halle nach Argenthal. Werner Dupuis

Nach monatelanger Kritik gibt es neue Signale: Bei Boge Elastmetall in Simmern sollen 2027 Millionen in den Standort fließen. Betriebsratschef Kay Wohlfahrt erwartet erste Aufträge bereits im ersten Quartal – andernfalls droht ein neuer Arbeitskampf.

Was lange währt, soll nun endlich in Bewegung kommen: Bereits im September hatte Kay Wohlfahrt, Betriebsratsvorsitzender bei Boge Elastmetall in Simmern, im Gespräch mit unserer Redaktion kritisiert, dass bei den vereinbarten Investitionen am Standort zu wenig passiere.







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