Nach monatelanger Kritik gibt es neue Signale: Bei Boge Elastmetall in Simmern sollen 2027 Millionen in den Standort fließen. Betriebsratschef Kay Wohlfahrt erwartet erste Aufträge bereits im ersten Quartal – andernfalls droht ein neuer Arbeitskampf.
Lesezeit 2 Minuten
Was lange währt, soll nun endlich in Bewegung kommen: Bereits im September hatte Kay Wohlfahrt, Betriebsratsvorsitzender bei Boge Elastmetall in Simmern, im Gespräch mit unserer Redaktion kritisiert, dass bei den vereinbarten Investitionen am Standort zu wenig passiere.