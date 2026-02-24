Kandidaten im Wahlkreis 16 Chehadé: Stimme aus der Mitte der Bevölkerung 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Tarek Chehadé tritt im Wahlkreis 16 (Rhein-Hunsrück) für die Partei BSW an. Lady Z & Mister B

BSW-Bewerber im Wahlkreis 16 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und seinen politischen Überzeugungen.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Tarek Chehadé tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 16 – Rhein-Hunsrück für die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an.







