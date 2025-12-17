Sorge um Kita St. Josef CDU Simmern fordert Umsetzung von Beschlüssen Charlotte Krämer-Schick 17.12.2025, 00:00 Uhr

i Die CDU in Simmern sorgt sich um die Zukunft der katholischen Kita St. Josef. Das Gebäude ist marode und nicht mehr sanierungsfähig. Werner Dupuis

Emotional lief die Debatte um die Zukunft der katholischen Kita St. Josef in der jüngsten Sitzung des Stadtrats Simmern ab. Die CDU kritisierte insbesondere die Verwaltung und den Stadtbürgermeister. Auch unsere Berichte stehen in der Kritik.

Dass sich die CDU Simmern um die katholische Kita St. Josef sorgt, wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtrats mehr als deutlich. Die Christdemokraten kritisierten in der Sitzung die Verwaltung und Stadtbürgermeister Andreas Nikolay, nun übt CDU-Ratsmitglied Maximilian Petry auch Kritik an unserer Berichterstattung.







Artikel teilen

Artikel teilen