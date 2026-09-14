Demokratie kindgerecht
CDU-Politiker begeistert Schüler mit eigenem Kinderbuch
Der frühere Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz war zu Gast an der Elfenley-Grundschule und las aus seinem Kinderbuch „Wer bes
Der frühere Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz war zu Gast an der Elfenley-Grundschule und las aus seinem Kinderbuch „Wer bestimmt auf unserem Hof“
Martin Boldt

Wie erklärt man Grundschülern, wie unsere Demokratie funktioniert? Der frühere Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz (CDU) hat es in einem Kinderbuch versucht. Das Projekt „Demokratie Kindgerecht“ hat ihn jetzt für eine Lesung nach Oberwesel geholt.

Lesezeit 3 Minuten
Demokratie ist kein Selbstläufer, das konnten die Schüler und Schülerinnen der vierten Klassenstufe der Elfenley-Grundschule jetzt bei einem Besuch von Ruprecht Polenz erleben. Der CDU-Politiker, der von 1994 bis 2013 im Bundestag saß, ist unter die Schriftsteller gegangen und hat 2025 mit „Wer bestimmt auf unserem Hof?
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