Bürgermeister gibt Sachstand CDU fordert weiterhin Gewerbekorridor entlang der B 50 20.10.2025, 18:00 Uhr

i Innerhalb der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen sind allein im Gewerbegebiet der Stadt Simmern aktuell noch Flächen frei. Das möchte die CDU ändern, sie wünscht sich einen interkommunalen Gewerbekorridor entlang der B 50. Charlotte Krämer-Schick

Vor rund zwei Jahren hatten CDU und FDP im Rat der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen beantragt, ein Konzept für einen Gewerbekorridor entlang der B 50 zu entwickeln. Wie ist der Stand der Dinge? Das wollten sie vom Bürgermeister wissen.

Rund zwei Jahre ist es her, dass CDU- und FDP-Fraktion im Rat der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen das Thema „Gewerbekorridor an der B 50“ aufs Tableau brachten. Damals beauftragte das Gremium Bürgermeister Michael Boos (SPD) damit, Gespräche mit den B-50-Anrainergemeinden „über die örtlichen Planungsabsichten, die Untersuchungsbedarfe und Interessen an einer interkommunalen Zusammenarbeit zur Ausweisung von Gewerbeflächen entlang der B ...







Artikel teilen

Artikel teilen