Landtagswahl 2026
CDU fährt im Rhein-Hunsrück-Kreis klaren Sieg ein
Noch bevor die letzte Auszählung in den Wahllokalen im Wahlkreis 16 beendet war, zeichnete sich der Sieg von Tobias Vogt (CDU) a
Noch bevor die letzte Auszählung in den Wahllokalen im Wahlkreis 16 beendet war, zeichnete sich der Sieg von Tobias Vogt (CDU) ab.
Philipp Lauer

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen war für den Wahlabend vorausgesagt worden, doch ähnlich wie im restlichen Rheinland-Pfalz war auch im Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück früh klar: Die Union würde das Rennen für sich entscheiden. Was die Kandidaten sagen.

Lesezeit 5 Minuten
Nach einem spannenden Wahlabend steht nun fest: Die CDU entthront nach 35 Jahren die SPD und wird stärkste Partei im Land. Der Rhein-Hunsrück-Kreis (Wahlkreis 16) folgt dabei dem Landestrend. Hier erhält die CDU 34,6 Prozent der Landesstimmen und liegt damit klar vorn.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungWK 16 – Rhein-Hunsrück

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