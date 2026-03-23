Landtagswahl 2026 – Analyse CDU dominiert auch in der VG Hunsrück-Mittelrhein Lara Kempf 23.03.2026, 15:00 Uhr

i Mit 75,4 Prozent hat sich die Wahlbeteiligung in der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein im Vergleich zu 2021 (71,2 Prozent) deutlich gesteigert. Einen regelrechten Ansturm erlebte das Wahllokal in Oberwesel am Sonntagnachmittag. Die Wahlhelfer Anja Caspari (von links), Christian Büning und Marcel D’Avis erklärten es sich mit dem Ende der Kaffeetrinkenszeit. Philipp Lauer

Nach 35 Jahren hat die CDU die SPD im Land entthront. Auch in der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein zeigt sich bei der diesjährigen Landtagswahl die wachsende Dominanz der Union. Bei einer Stadt war das Ergebnis jedoch eher unentschieden.

Rheinland-Pfalz hat gewählt. Nach einem spannenden Wahlabend steht nun fest: Während die SPD deutlich Federn lassen muss, geht die CDU als klarer Gewinner aus der Wahl hervor – auch im Rhein-Hunsrück-Kreis. In der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein (Wahlkreis 16) spiegelt sich der Landestrend ebenfalls wider.







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