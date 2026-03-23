Nach 35 Jahren hat die CDU die SPD im Land entthront. Auch in der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein zeigt sich bei der diesjährigen Landtagswahl die wachsende Dominanz der Union. Bei einer Stadt war das Ergebnis jedoch eher unentschieden.
Lesezeit 2 Minuten
Rheinland-Pfalz hat gewählt. Nach einem spannenden Wahlabend steht nun fest: Während die SPD deutlich Federn lassen muss, geht die CDU als klarer Gewinner aus der Wahl hervor – auch im Rhein-Hunsrück-Kreis. In der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein (Wahlkreis 16) spiegelt sich der Landestrend ebenfalls wider.