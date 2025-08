Eigentlich ist Carsten Braun keiner, der Wettbewerbe mag, schon gar nicht in der Musik. Nun hat der Musiker und Komponist aus Gemünden aber doch mal an einem teilgenommen, zum ersten Mal überhaupt – und das mit Erfolg.

Mit Wettbewerben insbesondere in der Musik hat es Carsten Braun eigentlich nicht so. „Ich mag diesen Konkurrenzgedanken dabei nicht“, sagt der Musiker und Komponist aus Gemünden. Außerdem gebe es viele Aspekte, die in der Musik gar nicht darstellbar seien. Geschmack zum Beispiel. Nun hat er aber doch an einem Wettbewerb teilgenommen, zum ersten Mal überhaupt und dann gleich mit Erfolg. Er gehört zu den drei Gewinnern des Kompositionswettbewerbs des Vereins „Unternehmen Gegenwart“ aus Regensburg.

„Der wurde mir als Werbung in die Timeline bei Facebook gespült“, erzählt der Musiker. Und das Thema klang interessant: Unter dem Titel „Großwetterlage“ waren Werke oder Arrangements gefragt, die sich auf deutsche Volkslieder mit Naturbeschreibungen und -phänomenen beziehen. Auch sonst war die Aufgabe recht weit gefasst, es konnten neue Arrangements eines Volkslieds, eine neue Komposition mit Text- oder Melodiefragmenten eines Volkslieds oder ein neues Volkslied mit thematischem Bezug eingereicht werden. Als Besetzung war das sechsstimmige Regensburger StimmGold Vokalensemble vorgegeben, das Werk durfte eine Länge von fünf Minuten nicht überschreiten.

Volkslied und die Aufgabe weit gefasst? Und dann auch noch für Sänger? „Ich dachte: Wenn ich mal an einem Wettbewerb teilnehme, dann an diesem“, sagt Braun. Er blätterte sein dickes Volksliederbuch durch, um zu schauen, mit welchem Lied er etwas anstellen könnte. „Da Volkslieder in der Regel recht kurz sind, konnte ich auch mehrere nehmen“, sagt er. Und so reifte irgendwann die Idee, die vier Jahreszeiten zum Thema zu machen. Und wenn es um die vier Jahreszeiten geht, sind ebenjene von Vivaldi auch nicht weit. So machte sich Braun selbst zur Aufgabe, beides miteinander zu verbinden. „Wenn der Auftrag mich nicht einengt, muss ich mich selbst einengen“, sagt er. Denn je mehr er sich einenge, desto besser könne er arbeiten.

„Vivaldi leitet jeden Abschnitt ein“, erklärt der Komponist. Als seine Wahl auf den 1. Satz des Frühlings, den 2. Satz des Sommers, den 3. Satz des Herbstes und den 1. Satz des Winters gefallen war, um möglichst viel Abwechslung im Charakter der Musik zu bekommen, kam ihm die „Sinfonieidee“. „Die vier Teile haben also die für eine Sinfonie typische Satzfolge Schnell–Langsam–Scherzo–Schnell bekommen“, sagt Braun. Startet das jeweilige Volkslied, tritt Vivaldi in den Hintergrund. So entsteht ein Quodlibet – das ist ein Musikstück, das Melodien miteinander kombiniert, die ursprünglich unabhängig voneinander sind – das durchaus Humor beweist: „Das Konzept des Stücks funktioniert eigentlich wie ein Witz, man versteht es und es funktioniert nur, wenn man die Volkslieder und Vivaldi kennt“, sagt er.

„Setzt man solche zwei Themen in Beziehung zueinander, engt das schon ziemlich ein“, sagt der Komponist. Da war es für ihn nicht so einfach zu entschieden, wie er tonal verfahren sollte. „Dissonanzen sollten möglich sein“, sagt er, also griff er auf Jazzakkorde zurück. „Das macht es moderner“, ist er sicher. Außerdem habe er so mehr Möglichkeiten gehabt, die Harmonie zu färben. Zu viel Text sollte das Stück auch nicht haben, die Zuhörer sollen sich auf den einen Text des Lieds konzentrieren können. „Und dann muss man auch die Sänger nicht zu sehr quälen“, findet der Komponist. Während des Komponierens sei ihm irgendwann bewusst geworden, dass die Stimmen im Hintergrund der Lieder oft zu schnell oder zu harmonisch wurden. „Also machte ich jeden Satz einfacher“, sagt Braun. Denn: „Einfachere Sachen sind oft wirkungsvoller“, findet er.

Publikumspreis wäre toll

Ob diese Meinung auch das Publikum hat, wenn die drei Siegerstücke am Samstag, 13. September, im Rahmen des Kammermusikfestivals Regensburg aufgeführt werden, wird sich zeigen. Denn es wird neben den drei Hauptpreisen auch einen Publikumspreis geben. „Den zu kriegen fände ich sehr cool“, sagt Braun. Denn er schreibe sehr auf Wirkung. „Und ich will natürlich auch, dass meine Musik gefällt“, sagt der Komponist. Welchen Platz er beim Wettbewerb haben wird, das weiß er indes noch nicht. Denn das wird erst beim Preisträgerkonzert bekannt gegeben.

„Ich kann mit dem Ergebnis zufrieden sein und muss mich für mein Stück nicht schämen“, ist der Komponist sicher. Allein die Idee, die er aufgrund der Ausschreibung entwickelt hat, sei es schon wert gewesen. „Und wer weiß, vielleicht verfolge ich das Konzept ja weiter“, sagt Braun. Denn er frage sich oft, wie man Volkslieder wieder mehr ans Volk bringen könnte. „Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit“, überlegt er.