Sozialstation bleibt bestehen
Caritas zieht sich aus Bopparder Beratungsstelle zurück
Aufgrund steigender Kosten zieht sich die Caritas zum Jahresende aus der Beratungs- und Koordinierungsstelle des Pflegestützpunk
Aufgrund steigender Kosten zieht sich die Caritas zum Jahresende aus der Beratungs- und Koordinierungsstelle des Pflegestützpunktes Boppard/Emmelshausen zurück.
Leonie Asendorpf/dpa. picture alliance/dpa

Steigende Kosten und wachsende Eigenanteile setzen den Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe unter Druck. Die Konsequenz: Er gibt die Beratungsstelle in Boppard auf. Was sich für Pflegebedürftige und Angehörige ändert und wie es in Boppard weitergeht.

Lesezeit 4 Minuten
Wird man selbst oder ein Angehöriger plötzlich pflegebedürftig, macht sich oft Unsicherheit breit. Wo findet man Hilfe? Und welche Leistungen kann man erwarten? Spezielle Beratungsstellen stehen Betroffenen in dieser Situation zur Seite, auch im Rhein-Hunsrück-Kreis.
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