Sozialstation bleibt bestehen Caritas zieht sich aus Bopparder Beratungsstelle zurück Lara Kempf 14.11.2026, 15:00 Uhr

i Aufgrund steigender Kosten zieht sich die Caritas zum Jahresende aus der Beratungs- und Koordinierungsstelle des Pflegestützpunktes Boppard/Emmelshausen zurück. Leonie Asendorpf/dpa. picture alliance/dpa

Steigende Kosten und wachsende Eigenanteile setzen den Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe unter Druck. Die Konsequenz: Er gibt die Beratungsstelle in Boppard auf. Was sich für Pflegebedürftige und Angehörige ändert und wie es in Boppard weitergeht.

Wird man selbst oder ein Angehöriger plötzlich pflegebedürftig, macht sich oft Unsicherheit breit. Wo findet man Hilfe? Und welche Leistungen kann man erwarten? Spezielle Beratungsstellen stehen Betroffenen in dieser Situation zur Seite, auch im Rhein-Hunsrück-Kreis.







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