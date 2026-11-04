Erinnerungen werden lebendig
Café Claus aus Kastellaun lebt im Erzähl-Café weiter
Die Frauen des Arbeitskreises Erzählcafé hatten den Kuchen gebacken und gemeinsam mit Roswitha Claus (Mitte) den Service übernom
Die Frauen des Arbeitskreises Erzählcafé hatten den Kuchen gebacken und gemeinsam mit Roswitha Claus (Mitte) den Service übernommen.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Nachdem Rolf Claus, der Besitzer des Café Claus in Kastellaun, Anfang des Jahres starb, wurde die Gastronomie geschlossen. Eine neue Initiative haucht dem Café nun wieder Leben ein. 

Lesezeit 3 Minuten
Im Erzählcafé werden Erlebnisse und Erfahrungen der Gäste in Erinnerung gerufen, ihre Gedanken- und Gefühlswelten angesprochen und bestenfalls für die Zukunft bewahrt. Mit dem Café Claus in der Kastellauner Bahnhofstraße, das nach dem Tod seines Besitzers Rolf Claus im Januar endgültig geschlossen wurde, hätte wohl kein treffenderer Ort gefunden werden können, um diese Intention zu verwirklichen.
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