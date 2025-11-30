Robert-Reisen hört auf Buslinie zwischen Thalfang und Trier wird eingestellt Christoph Strouvelle 30.11.2025, 07:30 Uhr

i Mit dem Schild, das Lisa Robert in der Hand hält, verabschiedet sich das Unternehmen von Ihren Gästen auf der Linie Thalfang-Trier. Vorne: Helmut Robert, Christoph Robert und Lisa Robert, hinten: Simon Robert. Christoph Strouvelle

Seit 93 Jahren fährt das Busunternehmen Robert Fahrgäste von Thalfang nach Trier und zurück. Doch noch vor Weihnachten ist damit Schluss.

Abschied nehmen tut oft weh. Vor allem dann, wenn man auf etwas viel Herzblut verwendet hat und eine lange Tradition damit verbindet. So ist es derzeit auch bei der Familie Robert vom Thalfanger Busunternehmen Robert-Reisen.1932 gründete Michael Robert, Großvater des jetzigen Seniorchefs Helmut Robert, das Unternehmen, indem er eine Buslinie von Heidenburg nach Trier einrichtete, um die Pendler in die Großstadt mit ihren Arbeitsplätzen zu ...







