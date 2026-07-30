Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Bus weg, doch dann kommt unerwartet Hilfe Hilko Röttgers 30.07.2026, 07:30 Uhr

i Richtige Haltestelle, falsche Straßenseite: Das wäre einem Hunsrück-Besucher in Kastellaun beinahe zum Verhängnis geworden. Stefan Sauer. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Weil er an der falschen Bushaltestelle stand, wäre ein Hunsrück-Besucher aus Friesland beinahe in Kastellaun gestrandet. Dann bekommt er unerwartet Hilfe, ein Paar aus Simmern rettet seinen Tag. Hier erzählt er seine Geschichte.

Das Schöne an meinem Beruf ist ja, dass man viele schöne Geschichten mitbekommt. Jetzt war es ein Kollege von der Nordseeküste, der sich bei mir meldete, weil er zu Besuch im Hunsrück etwas Besonderes erlebt hat. Das ist sein Bericht:„An der friesischen Nordseeküste von Jever gestartet, erreichte ich am Samstagvormittag Kastellaun, um dort ein von meiner Tochter geleastes Auto zurückzugeben und postwendend die Rückreise per Bus und fünf ...







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