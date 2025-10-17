Thriller statt Komödie: Das neue Stück des Burgtheaters Boppard „Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ bedient dieses Mal ein etwas anderes Genre als gewöhnlich. Langweilig wird es bei der Premiere am 14. November jedoch ganz sicher nicht.
Lesezeit 4 Minuten
„Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ – Das ist der Titel des neuen Stücks des Burgtheaters Boppard. Mitte November feiert es Premiere. Anders als die Stücke in den vergangenen Jahren ist dieses etwas ernster, geht in Richtung Thriller. Im Gespräch mit unserer Zeitung verraten Regisseur Peter Hübschen und Mona Sorko, die Erste Vorsitzende, wieso sie sich bewusst dafür entschieden haben – und wie sich die Theatergruppe in ihrer mehr als ...