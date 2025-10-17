Verein probt neues Stück Burgtheater Boppard blickt nach Hollywood 17.10.2025, 13:00 Uhr

i Mona Sorko (Erste Vorsitzende des Burgtheaters Boppard) und Regisseur Peter Hübschen freuen sich auf die Premiere ihres neuen Stücks „Was geschah wirklich mit Baby Jane?". Lara Kempf

Thriller statt Komödie: Das neue Stück des Burgtheaters Boppard „Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ bedient dieses Mal ein etwas anderes Genre als gewöhnlich. Langweilig wird es bei der Premiere am 14. November jedoch ganz sicher nicht.

„Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ – Das ist der Titel des neuen Stücks des Burgtheaters Boppard. Mitte November feiert es Premiere. Anders als die Stücke in den vergangenen Jahren ist dieses etwas ernster, geht in Richtung Thriller. Im Gespräch mit unserer Zeitung verraten Regisseur Peter Hübschen und Mona Sorko, die Erste Vorsitzende, wieso sie sich bewusst dafür entschieden haben – und wie sich die Theatergruppe in ihrer mehr als ...







